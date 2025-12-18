Gazdaság
Japánnak mindenáron szüksége van az orosz gázra
Az USA meghosszabbította a szankciómentességet, hogy Tokió biztosítsa az energiaellátást és elkerülje az áramáremelkedést
Az amerikai pénzügyminisztérium meghosszabbította a Japánnal szembeni szankciómentességet, és 2026. június 18-ig engedélyezte a távol-keleti Szahalin-II projektből származó LNG-importot.
„Japánban aggodalomra ad okot, hogy ha a Szahalin II-ből származó LNG-import megszűnik, az áramszámlák emelkedni fognak, és az energiaellátás kevésbé lesz megbízható” – írja a japán NHK.
Minoru Kihara japán miniszterelnök kijelentette, hogy az LNG-ellátás, beleértve az orosz projektből származót is, rendkívül fontos Japán energiabiztonsága szempontjából.
„Továbbra is szorosan együttműködünk a nemzetközi közösséggel, elsősorban a G7-tel, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a zavartalan és stabil LNG-ellátás biztosítása érdekében” – mondta, tájékoztat az eadaily.com.