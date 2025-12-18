Fókuszban az öntözés

A Közös Agrárpolitika (KAP) új agrártámogatási ciklusában meghirdetett öntözésfejlesztési felhívás keretében már meg is születtek az első döntések, így 57 pályázat összesen 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési forrásban részesült - jelentette be csütörtöki közleményében Nagy István agrárminiszter

A kérelmek feldolgozása folyamatos, az agrártárca célja pedig ennél a népszerű felhívásnál is az, hogy minél több projekt nyerjen el támogatást - tette hozzá. A tárcavezető elmondta, hogy a nyertes öntözésfejlesztési beruházások a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, és a takarékos öntözési technológiák mentén járulnak hozzá az öntözött területek növekedéséhez. A klímaváltozás ugyanis egyre jelentősebb kihívások elé állítja a mezőgazdasági termelőket.

Bár a vízmegtartást és a talajállapot javítását már számos jó agrotechnológia alkalmazása segíti, a termés- és élelmiszer-biztonság erősítése érdekében azonban szükség van a folyamatos öntözésfejlesztésre is. Nagy István szerint a víztakarékos öntözési technológiák bevezetése, valamint az öntözött területek bővítése a jövőben is kulcsszerepet játszik a hazai agrárvállalkozások stabilitásának megőrzésében és versenyképességének növelésében.

miatt az Agrármisztérium a KAP Stratégiai Terv keretében továbbra is több intézkedéssel és vissza nem térítendő támogatással ösztönzi az öntözésfejlesztési beruházások elterjedését. Idén ennek érdekében két pályázati felhívást is meghirdetett a tárca, amelyek célja a jelentősen megváltozott klimatikus viszonyoknak kitett, művelés alatt álló területeken a víz utánpótlásának biztosítása. Azoknak a műszaki megoldásoknak a támogatása került előtérbe, amelyek figyelembe veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek megfelelően maximális víztakarékossággal járnak - ismertette a miniszter. Az Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása című pályázaton az igényelhető támogatási összeg maximum 200 millió forint lehetett.

A szeptember végén zárult, négy benyújtási szakaszt tartalmazó felhívásra összesen 461 kérelmet nyújtottak be a gazdák, csaknem 33 milliárd forint értékben. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a döntések a jövő év elején folytatódni fognak. A tárca minden kisösszegű pályázó kérelmét támogatni fogja, amennyiben a jogosultsági szempontoknak megfelelnek és a felhívásban rögzített minimum ponthatárt elérik - hangsúlyozta Nagy István.