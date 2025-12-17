2025. december 18., csütörtök

Előd

Gazdaság

Nem érkezett meg időben a csomagja?

Megoldást keres a GVH

MH/ MTI
 2025. december 17. szerda. 23:21
Intenzíven foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, piaci problémákkal – közölte a GVH szerdán az MTI-vel.

Nem érkezett meg időben a csomagja?
A Gazdasági Versenyhivatal a csomagküldési zavarok megoldásán dolgozik
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Sebastian Kahnert

Rigó Csaba Balázs elnök hangsúlyozta, hogy a GVH is érzékelte a csomagküldés és csomagfogadás nehézségeit, ezért olyan megoldást keresnek, amely javítja a fogyasztók helyzetét – írták. A feladatuk a közlemény szerint most az, hogy feltérképezzék a csomagküldés területén jelentkező problémákat, és javaslatokat dolgozzanak ki ezekre.

Ennek érdekében megvizsgálják a piaci zavarok okait, a fogyasztókra gyakorolt hatásokat, jogsértés gyanúja esetén pedig határozottan beavatkoznak a piaci folyamatokba. Ez lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás – jelezték.

A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál, indokolt esetben eljárást indít, vagy ha nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak. A piaci szereplők figyelmét egyúttal felhívják a versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre és –tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására – olvasható a közleményben.

