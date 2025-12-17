2025. december 17., szerda

Előd

EUR 384.97 Ft
USD 327.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Itt tart a forint szerda reggel

Az eurót reggel hat órakor 385,72 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,57 forint után

MH
 2025. december 17. szerda. 7:37
Megosztás

Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Itt tart a forint szerda reggel
Az eurót december 17-én, szerda reggel hat órakor 385,72 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,57 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 328,86 forintra ment feljebb 327,57 forintról, a svájci franké pedig 413,00 forintra 412,07-ről.

Szerda reggeli jegyzésén a forint 6,3 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,3 százalékkal erősebben a dollárral és 5,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink