Hamarosan befejeződnek a Dunai Finomító javítási munkálatai

A Mol előrejelzése szerint a Dunai Finomító javítási munkálatai 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be – tette közzé a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

Tájékoztató szerint a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységét érintő októberi tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján a tüzet műszaki meghibásodás, és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül.

A Mol arra számít, hogy a javítási munkálatok befejeződnek 2026 harmadik negyedéve során, és a Dunai Finomító ezt követően visszaáll a teljes kapacitásra.

A vállalat közölte: rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind a műszaki károkra, mind a kiesett nyereségre. A kárfelmérési folyamat zajlik.

A Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet. Az ellátás biztosítása és saját piacai üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a Mol fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást.

Felhívták a figyelmet arra, hogy mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam változhat.