2025. december 16., kedd

Előd

EUR 385.14 Ft
USD 327.95 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Itt tart a forint kedd reggel

Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után

MH
 2025. december 16. kedd. 7:37
Megosztás

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Itt tart a forint kedd reggel
Az euró jegyzése december 16-án, kedden reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után - (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Nikolas Kokovlis

A dollár jegyzése 327,42 forint 327,12 forint után, a svájci frank pedig 411,23 forinton áll 410,82 forint után.

A forint az év eleje óta 6,5 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Az árak pszichológiája

Az árak pszichológiája

ĀAz infláció pszichológiája azt vizsgálja, hogyan reagálunk fogyasztóként arra, amikor az árak emelkednek