A főváros és a vidék közötti különbségek az ingatlanpiacon

A Duna House éves tranzakciós adatai szerint idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.

Az ingatlanközvetítő csoport keddi közleménye szerint országosan az átlagos eladási ár 55 millió forint, az átlagos négyzetméterár pedig 736 ezer forint volt. Budapesten ennél jóval magasabbak az árak, egy ingatlanért átlagosan 82 millió forintot fizettek, a négyzetméterár pedig 1,2 millió forintra emelkedett.

A főváros után Pest vármegye következett 62 millió forintos átlaggal, majd Veszprém, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron vármegyék 47-59 millió forint közötti értékekkel. Négyzetméterárban Budapestet Pest, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyék követték, itt 660-840 ezer forint közötti árak voltak jellemzők. A legkedvezőbb árak a keleti és dél-keleti vármegyékben fordultak elő, például Békésben vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben jóval alacsonyabb fajlagos költséggel lehetett ingatlant vásárolni, mint a fővárosban, vagy a nyugati, iparilag fejlettebb régiókban.

A panellakások országos átlagban 43,7 millió forintért keltek el, négyzetméterenként 835 ezer forintos fajlagos áron. A téglalakások ennél drágábbak, áruk átlagosan 61 millió forint, négyzetméterenként 1 millió forint volt. A családi házak átlagosan 53,1 millió forintért cseréltek gazdát, fajlagosan viszont jóval olcsóbbak voltak, négyzetméterenként 501 ezer forintot fizettek értük, ami a nagyobb alapterület és kevésbé központi elhelyezkedés hatását mutatja az ingatlanközvetítő szerint.

A Duna House adatai szerint idén a legmagasabb áron értékesített ingatlan egy II. kerületi, Hűvösvölgyi úti villa volt. A 999 négyzetméteres épület eladási ára elérte az 1 milliárd 764 millió forintot, a 2008-ban épült villa négy szinten 10 szobát és 7 fürdőszobát kínált, belső uszodával, kültéri medencékkel, sport- és wellnessfunkciókkal, teniszpályával és hat férőhelyes garázzsal. A legalacsonyabb értékű, 1 millió forintos tranzakció egy 25 négyzetméteres ingatlan adásvétele volt Szilvágyon, Zala vármegyében.

A legmagasabb négyzetméterárat egy I. kerületi, Naphegy utcai lakás érte el, a 43 négyzetméteres, 2022-ben épült ingatlan 3,4 millió forintos négyzetméteráron kelt el, ami majdnem ötszöröse az országos átlagnak. A legalacsonyabb négyzetméterár egy hercegszántói, rossz állapotú, 100 négyzetméteres házhoz kapcsolódott, ami négyzetméterenként 19 900 forintos áron cserélt tulajdonost.

Idén az első lakásukat vásárlók adták a tranzakciók 25,5 százalékát, átlagosan 48 millió forintos költéssel és 695 ezer forintos négyzetméteráron. A befektetési célú vásárlók 22 százalékos arányt képviseltek, átlagosan 51 millió forintos költéssel és négyzetméterenként 866 ezer forintos fajlagos áron. A nagyobb ingatlanba költözők az ügyletek 19, a kisebbe költözők a 7 százalékát tették ki. Az eladói oldalon az értékesítés oka 24 százalékban a befektetés értékesítése volt, az örökölt ingatlanok eladása 19 százalékot tett ki, míg a kisebbe költözés 13 százalékot – közölte a Duna House.