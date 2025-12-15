Csökkenhet a törlesztők fedezeti biztosítása

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma – közölte az MNB.

A jegybank – a biztosítási piac szereplőivel konzultálva – a hitelfedezeti biztosításokra vonatkozó felügyeleti elvárásokkal egészítette ki meglévő termékfelügyeleti és irányítási (POG) ajánlását.

Kiemelték, az új ajánlás célja, hogy a hitelfedezeti biztosítások a jobb szolgáltatás, a károknál a kizárások és elutasítások arányának csökkenése, illetve az alacsonyabb költségszint révén magasabb ügyfélértéket szavatoljanak. Fontos szempont az is, hogy a termékek a fogyasztók eddiginél több kockázatát fedjék le és fizessenek azok után kár esetén. Ez az eddiginél hatékonyabb segítséget jelent a például haláleset, betegség, keresőképtelenség, munkanélküliség miatt hiteltörlesztési gondokkal szembesülő ügyfeleknek. Az új szabályozás egyúttal javíthatja a problémamentes banki hiteltörlesztések arányát is.

Rámutattak, az MNB ezért elvárja, hogy a biztosítói profit, költség, illetve a közvetítői jutalékok, ösztönzők együttes aránya a legtöbb hiteltípushoz (például: gépjárműhitel, személyi kölcsön) kötődő biztosításoknál ne haladja meg a bruttó díj 70 százalékát. A jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök mellé kötött biztosításoknál maximum 60 százalék ez az elvárás. Mindez átlagosan mintegy 20 százalékpontos csökkentést jelent a jelenlegi mértékekhez képest.

Az ajánlás szerint a biztosítóknak ezeket a költséglimiteket és a többi előírást újonnan kialakítandó biztosításaiknál már 2026. január 1-jétől, meglévő termékeiknél pedig 2027-től kell alkalmazniuk.

Az MNB ajánlásában szorgalmazza, hogy a hitelfedezeti biztosítások keresőképtelenség, munkanélküliség esetén legalább 9 havi hiteltörlesztést fedezzenek, az új hitelek mellett meglévő kölcsönökre is elérhetők legyenek, online hitelnyújtásnál pedig ugyanígy digitálisan lehessen megkötni azokat is – ismertette közleményében a jegybank.

A felügyelet arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztosítók csak a kár igazolásához és a kifizetés mértékének megállapításához szükséges okiratok bemutatását követeljék meg az ügyfelektől, illetve szűkítsék a veszélyes tevékenységeknél, sportoknál szabott, jelenleg túl széles körű kizárások tartalmát is. Szintén követendő gyakorlat, ha a biztosító 2 évi kockázatvállalást követően már nem zárja ki a kártérítést akkor sem, ha az ügyfélnek valamilyen ismert előzménybetegsége volt – olvasható az MNB közleményében.