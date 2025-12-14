Sűrűbben járnak a vonatok Hatvan és Somoskőújfalu között

Még a téli menetrendváltás vasárnapi életbe lépése előtt rendbe tették a 81-es vonalat, így sűrűbbé vált a közlekedés a Hatvan–Somoskőújfalu vonalon, immár egész nap, órás ütemben indultak a vonatok – közölte a MÁV Zrt. vezérigazgatója vasárnap közösségi oldalán.

Hegyi Zsolt azt írta: „nyár óta egymást követték a lassújelek a Zagyva völgyében futó, nem villamosított fővonalon. A menetrendszerűség kritikus mértékben romlott, a késések mindennapossá váltak, így egyértelmű volt, hogy a decemberi menetrendváltáskor bevezetett új struktúra a meglévő pályaparaméterek mellett nem lett volna fenntartható”.

Ismertetése szerint az elmúlt hetekben megfeszített munkával a legkritikusabb, lassújeleket okozó hibák megszüntetésére fókuszálva készítették fel a 81-es vonalat a menetrendváltásra.

A menetrendszerűség javítása érdekében a késések szempontjából leginkább érintett Hatvan-Pásztó vonalszakaszon pályakarbantartási munkákat végeztek, amelyek eredményeként összesen mintegy ötezer méter hosszon szűntek meg a lassújelek.

A munkák a jövő héten a Pásztó-Somoskőújfalu szakaszon is folytatódnak, további mintegy 3400 méteren, éjszakai munkavégzéssel, a vonatközlekedés zavarása nélkül.

Közölte azt is: Szurdokpüspöki állomáson és Lőrinci megállóhelyen új peron létesült, javítva ezzel az utasok komfortérzetét, utóbbi helyen tavasszal a peronon további komfortjavító beavatkozásokat terveznek. Ezen kívül használhatóvá tették a Hatvan-Selyp közötti 2. vágányt is, így már azon is közlekedhetnek vonatok.

Hegyi Zsolt azt írta: mindez egy olyan vonalon zajlott, amely helyi személy- és teherforgalmat egyaránt kiszolgál, és ahol Salgótarján és Somoskőújfalu között az ország harmadik legmeredekebb normál nyomtávú vasútvonala üzemel. A kapcsolódó munkák során a 86-os (Vámosgyörk-Újszász) vonalon is több brigád dolgozott.

Ismertetése szerint a 81-es vonal munkáinak lezárását követően a gépeket a 86-os vonalra csoportosítják át, hogy ott is érdemi javulást érjenek el a menetrendszerű mellékvonali közlekedés biztosítása érdekében.

A cél egyértelmű volt: hogy az új menetrend ne csak papíron működjön, hanem a pályán is – emelte ki a vezérigazgató.