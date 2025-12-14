Naponta indít járatot az Air China

Az Air China légitársaság a jelenlegi heti négy helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére.

„Az idei esztendőben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek el Magyarországon (...) A nagyon magas és aktív turisztikai forgalmunknak az alapját az adja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni” – emelte ki.

Majd rámutatott, hogy Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot.

„Ez azt jelenti, hogy Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosba” – szögezte le.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte az egyre sűrűbb összeköttetéseket a két ország között, ugyanis szavai szerint ez a szoros együttműködés alapfeltétele.

„Jó hír tehát, hogy Budapest negyedik európai uniós fővárosként tavasztól napi közvetlen légi összeköttetéssel fog rendelkezni Pekinggel” – összegzett.