A magyarok kétharmada elégedetten tekint vissza az elmúlt hónapokra

A magyarok 63 százaléka számára inkább jó év volt az idei, 52 százalékuk pedig bizakodóan tekint a 2026-osra is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb felméréséből, amely részleteit pénteken közölték az MTI-vel.

Az adatok szerint a magyarok fele a 2026-os évre pozitív várakozásokkal tekint (képünk illusztráció)

A felmérés szerint a megkérdezettek fele a saját élete alakulását illetően pozitív fejleményekre számít, tízből négyen pedig nem számítanak változásra.

A bizakodóbb hangulatot jelzi, hogy ősszel már jobb közérzetről számoltak be a magyarok, mint a nyár folyamán – tették hozzá.

Kifejtették, hogy a 2025-ös évet értékelve a magyarok csaknem kétharmada elégedetten nyilatkozott, míg 34 százalékuk szerint az év nem alakult kedvezően. Különösen pozitívan értékelték a 2025-ös évet a családosok (67 százalék), a kisgyermekes szülők (77 százalék) és a házasok (70 százalék), de a vallásos emberek (72 százalék) és a kormánypárti szavazók (80 százalék) jelentős része is elégedettnek bizonyult.

A kedvező megítélést a lakosság közérzetének javulása is megerősíti. A KINCS közérzetkutatásának eredményei szerint az ősz folyamán javult az ország helyzetének megítélése, miközben a saját élet alakulásával való elégedettség is emelkedett. Az elégedettség és a biztonságérzet szintje is kismértékben nőtt, miközben a boldogság-és az egészségérzet továbbra is stabil maradt – írták.

Az adatok szerint a magyarok fele – különösen a kisgyermekesek, a 30 év alatti fiatalok és a vallásosok – a 2026-os évre pozitív várakozásokkal tekint, 27 százalékuk szerint nem lesz változás, 15 százalékuk pedig úgy véli, hogy az új esztendő nehezebb lesz.

A saját életüket illetően a magyarok 49 százaléka bizakodó, 9 százalékuk pesszimista, 38 százalékuk pedig úgy véli, hogy nem lesz változás a jövő évben.

A gazdasági helyzet, a jövedelmek, a lakhatás, az életszínvonal és az ország megítéléséről megoszlanak a vélemények: a magyarok harmada szerint javulás várható 2026-ban, harmaduk nem remél változást, 24-32 százalékuk pedig negatív fejleményekre számít ezeken a területeken – közölték.

A felmérés alapján a magyarok többsége tehát inkább bizakodóan tekint a 2026-os évre, amikor számos olyan támogatás indul, amely a magyarok anyagi biztonságát erősíti.

Emlékeztettek, hogy 2026-ban folytatódik Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amelynek részeként január 1-jétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény és a 30 év alatti édesanyák, illetve 40 év alatti kétgyermekes nők is adómentességet kapnak.

Indul a közszolgálati dolgozókat érintő új otthontámogatási program, valamint folyósítják a 13. havi nyugdíjat és megkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése is, amely jelentősen hozzájárul idős honfitársaink életszínvonalának emeléséhez – olvasható a közvélemény-kutatásban.