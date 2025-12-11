Gazdaság
Kiderült kinek az oldalán áll Brüsszel
A kormány megvédi a családokat
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia
A közlemény szerint "az árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbítottuk, és december 1-jétől további 13 termékkategóriára terjesztettük ki, mert ez szolgálja a magyar családok érdekét".
Ma kiderült, hogy Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli, és újabb pénzeket akar behajtani Ukrajna és a háború finanszírozására. A kormány kész megvédeni az árréscsökkentést a brüsszeli eljárással szemben - írta az NGM.