Újabb jelentős segítséget nyújt a kormány a tejágazat szereplőinek

A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetése két ütemben meghaladja a 23 milliárd forintot. Így az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére - jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

Mint hozzátette, kiemelt cél a hazai tejtermelők és feldolgozók működésének stabilizálása, a magyar termékek piaci pozícióinak megerősítése, és a tejágazat hosszú távú versenyképességének biztosítása a rendkívül nehéz európai piaci környezet ellenére is.

A tárcavezető ismertette, hogy az államkincstár 2025. december 3-án megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint 3000 termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Az előlegfizetés első ütemében 16 milliárd forint támogatás kifizetése történt meg az érintettek számára. A november elején nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti tejtámogatás 8,4 milliárdos összegével együtt, így ősz óta az ágazati szereplők célzott támogatására fordított összeg meghaladta a 32 milliárd forintot.

Nagy István hangsúlyozta, hogy ezek a kifizetések különösen fontosak, amikor az európai tejpiac kedvezőtlen helyzetben van. Az Európai Unió belső termelése növekedett ebben az évben, ugyanakkor az exportlehetőségei beszűkültek, ami erősödő nyomást gyakorol a hazai termelőkre is. Annak érdekében, hogy pontos információval rendelkezzünk a piaci folyamtokról, és különösen a beérkező mennyiségekről, az importregisztrációs rendelet kiegészült a folyadék tejjel, gouda és edami sajtokkal és a vajjal, ismertette a miniszter.

Gyors és határozott kormányzati beavatkozás vált szükségessé, melynek nyomán a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az Agrárminisztériumban az ágazati szereplőkkel, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban a termelők és a tejfeldolgozók mellett a kereskedelem szereplőivel is. A cél a magyar termelők fizetőképességének és versenyképességének megtartása, illetve termékeik polci jelenlétének erősítése. Ezek közé tartozik, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben hatályba lépett a tejtermékekről szóló előírás módosítása, amely minőségi követelményként tartalmazza többek között, hogy a trappista sajt kerek. Ez az intézkedés elősegíti a Magyarországon gyártott sajtok áruházi részarányának növelését - tette hozzá Nagy István.

A hazai és az uniós támogatások mellett 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeret áll a tejfeldolgozók rendelkezésére a Demján Sándor Programon keresztül. A kormányzati figyelem kiterjed a tejtermelők és a feldolgozók közötti szerződések tartalmára és lejáratára is, azért, hogy minden termelő biztonságosan értékesíthesse a megtermelt tejet. A legfontosabb az, hogy minden egyes gazdálkodó megtalálja szerződéses partnerét, és stabil felvevőpiaca legyen - szögezte le a tárcavezető.