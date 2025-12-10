Új fejezetet nyit a Netrisk: elindultak a banki összehasonlítások

Szintet lép a 2,5 millió magyar ügyfelet kiszolgáló Netrisk.hu: a biztosítási piac digitalizációjában és versenyének élénkítésében betöltött vezető szerepe után most a banki termékek összehasonlítását is elindítja a vállalat. Decemberben vált elérhetővé a személyi kölcsön- és az Otthon Start Program-hitelkalkulátor, később pedig érkezik a jelzáloghitel- és bankszámla-összehasonlítás. A cél változatlan: egyszerű, gyors és tiszta döntési lehetőséget biztosítani minden ügyfél számára. Hosszabb távon pedig a magyar lakossági hitelpiac megreformálása, digitalizációjának élénkítése. A Netrisk célja ugyanis, hogy a hagyományos kamat-összehasonlítás mellett egy minőségi rangsort, később pedig ügyfélszintű hitelminősítést is bevezessen - tudhatjuk meg a Netrisk.hu sajtóközleményéből.

Belép a banki termékek piacára a Netrisk.hu: december 4-től az oldalon már személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat is össze lehet hasonlítani, később pedig érkezik a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is. A lépés logikus, hiszen a Netrisk az elmúlt több mint 30 év alatt bizonyította, hogy a digitalizáció és az összehasonlíthatóság kézzelfogható előnyt jelent a fogyasztóknak és a szolgáltatóknak egyaránt.

A biztosítási piacon már évtizedek óta az látszik, hogy az ügyfelek nemcsak az árat, hanem a megbízhatóságot és a szolgáltatási színvonalat is figyelik. A hazai piac sajátosságai különösen indokolják a transzparencia erősítését: a banki termékek összehasonlítása ugyanis még mindig jóval kevésbé elterjedt, mint a biztosításoknál. A Netrisk adatai szerint míg a kötelező biztosítások szegmensében mára természetes az összehasonlító oldalak használata, addig a hitelfelvevők kisebb része kalkulál több szereplő ajánlata között. Ez nemcsak időveszteséget, hanem jelentős pénzügyi hátrányt is okozhat.

Forradalmasítja a versenyt az összehasonlíthatóság

„A biztosítási piacon az összehasonlíthatóság forradalmasította a versenyt, több millió ügyfelünk vált tudatosabbá. Elég csak arra gondolni, hogy egy kötelezőnél vagy cascobiztosításnál éves szinten akár tízezres nagyságrendű megtakarítást lehet elérni. Most ugyanennek a logikának adjuk át a helyét a banki termékeknél is. Meggyőződésünk, hogy a transzparencia és az egyszerűség a hitelpiacon is érezhetően javítani fogja az ügyfelek döntési lehetőségeit” - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A Netrisk regionális jelenléte – 6 országban 12 millió ügyfelet szolgálnak ki – ráadásul olyan tudást és technológiai hátteret biztosít, amely már több országban bizonyított. Ausztriában például a vállalat előminősítési rendszere jelentősen lerövidítette a hitelezési folyamatokat, csökkentette a bankok kockázati költségeit, így az ügyfelek végül kedvezőbb kamatokhoz jutottak.

Hosszabb távon minősítési rendszer és előminősítés

„A célunk nem csupán az, hogy összehasonlítsuk a banki ajánlatokat. A következő években szeretnénk megreformálni a hitelezési folyamatot: gyorsabb, egyszerűbb és ügyfélbarátabb megoldásokat látunk magunk előtt. A víziónk az, hogy néhány perc alatt akár előminősítés, hiteligénylés és döntés is megszülethessen” – tette hozzá Besnyő Márton.

A Netrisk fejlesztési csapata már dolgozik azon is, hogy független adatok segítségével végezzen előminősítést is. Azaz, ahol az ügyfelek „credit score”-ja és pénzügyi szokásai is számítanak. A hosszú távú cél, hogy az ügyfeleket is edukálják, azaz tisztában legyenek azzal, milyen a saját „credit score”-juk, milyen viselkedéssel (rendezett törlesztés, átlátható költési minta, digitális csatornák használata, felelős hitelkiváltás) tudnak javítani ezen, illetve, hogy ezek a paraméterek hogyan használhatóak arra, hogy kedvezőbb hitelhez jusson valaki.

Lakáshitelek, Otthon Start, fogyasztási hitelek: merre mozdul a piac?

Besnyő Márton beszélt a lakossági hitelpiacon látható helyzetről is. Közölte, hogy a lakossági hitelpiacot jelenleg az államilag támogatott konstrukciók határozzák meg: a támogatott hitelek aránya 38 százalékra ugrott. Szerinte a jelzálogpiacon középtávon fokozatosan kialakulhat egy új egyensúlyra, ahol a támogatott hitelek aránya ismét 20–25 százalék körül lehet. A fogyasztási hiteleknél – személyi kölcsönöknél, áruvásárlási hiteleknél – a szakember nem számít visszaesésre. Hozzátette, ezen a részpiacon a digitalizáció már ma is erős, a személyi kölcsönök mintegy 45 százalékát digitális csatornákon helyezik ki. Az első években a Netrisk is elsősorban ebben a szegmensben vár érdemi volument az összehasonlító platformon.

Digitális pénzügyi ökoszisztéma felé

A Netrisk szerint azonban a pénzügyi tudatosságban még jelentős tartalék van: a brit és a svájci piacon például a lakosság döntő része évente több alkalommal – akár háromszor is – felkeresi az online összehasonlító oldalakat, hogy átnézze a biztosításait, banki termékeit, hiteleit. A cél az, hogy a most elindított bankösszehasonlító oldal Magyarországon is hasonló szerepet töltsön be: természetes belépési pont legyen minden nagyobb pénzügyi döntés előtt.

A biztosítási piacon már megszokott digitális megoldásokra építve a Netrisk hosszabb távon egy olyan digitális pénzügyi ökoszisztémát szeretne létrehozni – akár applikáció formájában –, ahol az ügyfelek azt is látják, hanem azt is, hogyan tudnak minőséggel versengő szolgáltatókat választani. Az előminősítés és a pontozási rendszer elindítása ebben a koncepcióban a következő nagy lépés lesz.

A Netrisk célja változatlan: időt és pénzt spórolni az ügyfeleknek, miközben átláthatóbb, egészségesebb versenyt teremt a szolgáltatók között.