Gazdaság

Rendhagyó év volt 2025 a lakáspiacon

160 ezer adásvétel is történhetett

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 20:34
Rendhagyó év volt 2025 a hazai lakáspiacon: az év elején az állampapírokból felszabaduló tőke, majd nyár végétől az Otthon Start program bejelentése generált rekordközeli aktivitást. A két keresleti hullám miatt akár 160 ezer adásvétel is történhetett az ingatlan.com MTI-nek küldött legfrissebb elemzése szerint.

Rendhagyó év volt 2025 a lakáspiacon
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Papajcsik Péter

Az éves összesítésük szerint az idén tapasztalt erős vevői aktivitás több mint 3,5 millió érdeklődést generált az eladó lakásokra és házakra. Országosan több mint 380 ezer eladó lakás- és házhirdetést adtak fel az ingatlantulajdonosok és -közvetítők, ami 7,5 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet.

Bár az év második felében lassult az árak emelkedése, Budapesten éves szinten 22 százalék, országosan pedig 18-19 százalék körül alakulhatott az ingatlan.com elemzése szerint.

Jövőre új korszak kezdődhet: az Otthon Start program elindulása nyomán épülő, kedvezőbb árfekvésű - négyzetméterenként 1,5 millió forint alatti - új építésű lakások tömeges megjelenése várható, ami Budapesten akár árkorrekciót is okozhat a használt lakások piacán.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az idei élénkülés után a 2026-os év még erősebb lehet a lakáspiacon a jelenlegi kilátások alapján. Az Otthon Start program vevőit célzó új fejlesztésekről tömeges bejelentések érkeztek, amelyek fő célja, hogy a négyzetméterár 1,5 millió forint alatt maradjon, ezzel erősítve a megfizethető új építésű kategóriát. Sok vevő már ezekre a projektekre vár, amelyek január-februárban jelenhetnek meg a kínálatban - tette hozzá. Januártól a közszférában dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú támogatást igényelhetnek, februártól pedig egy új jogszabályi intézménynek (társasházi építményjog) köszönhetően az új lakásokat akár már a tervezőasztalról is megvásárolhatják a vevők. A bővülő kínálat lokális árkorrekciót is okozhat az országon belül legdrágább budapesti piacon, ahol bizonyos kerületekben már paneláron lehet új lakást vásárolni - fejtette ki. Azokon a környékeken, ahol nagyobb számban tűnnek fel a megfizethető új lakások, ott a használt lakások eladói lépéskényszerbe kerülhetnek, hogy engedjenek az árból. Ezzel szemben vidéken - az 1,5 milliós értékhatárhoz viszonyítva - nagyobb tér maradhat a felértékelődésre, így ott 2026-ban nagyobb lehet az áremelkedés üteme, mint a fővárosban a szakértő szerint.

