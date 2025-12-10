Rendhagyó év volt 2025 a lakáspiacon

Rendhagyó év volt 2025 a hazai lakáspiacon: az év elején az állampapírokból felszabaduló tőke, majd nyár végétől az Otthon Start program bejelentése generált rekordközeli aktivitást. A két keresleti hullám miatt akár 160 ezer adásvétel is történhetett az ingatlan.com MTI-nek küldött legfrissebb elemzése szerint.

Az éves összesítésük szerint az idén tapasztalt erős vevői aktivitás több mint 3,5 millió érdeklődést generált az eladó lakásokra és házakra. Országosan több mint 380 ezer eladó lakás- és házhirdetést adtak fel az ingatlantulajdonosok és -közvetítők, ami 7,5 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet.

Bár az év második felében lassult az árak emelkedése, Budapesten éves szinten 22 százalék, országosan pedig 18-19 százalék körül alakulhatott az ingatlan.com elemzése szerint.

Jövőre új korszak kezdődhet: az Otthon Start program elindulása nyomán épülő, kedvezőbb árfekvésű - négyzetméterenként 1,5 millió forint alatti - új építésű lakások tömeges megjelenése várható, ami Budapesten akár árkorrekciót is okozhat a használt lakások piacán.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az idei élénkülés után a 2026-os év még erősebb lehet a lakáspiacon a jelenlegi kilátások alapján. Az Otthon Start program vevőit célzó új fejlesztésekről tömeges bejelentések érkeztek, amelyek fő célja, hogy a négyzetméterár 1,5 millió forint alatt maradjon, ezzel erősítve a megfizethető új építésű kategóriát. Sok vevő már ezekre a projektekre vár, amelyek január-februárban jelenhetnek meg a kínálatban - tette hozzá. Januártól a közszférában dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú támogatást igényelhetnek, februártól pedig egy új jogszabályi intézménynek (társasházi építményjog) köszönhetően az új lakásokat akár már a tervezőasztalról is megvásárolhatják a vevők. A bővülő kínálat lokális árkorrekciót is okozhat az országon belül legdrágább budapesti piacon, ahol bizonyos kerületekben már paneláron lehet új lakást vásárolni - fejtette ki. Azokon a környékeken, ahol nagyobb számban tűnnek fel a megfizethető új lakások, ott a használt lakások eladói lépéskényszerbe kerülhetnek, hogy engedjenek az árból. Ezzel szemben vidéken - az 1,5 milliós értékhatárhoz viszonyítva - nagyobb tér maradhat a felértékelődésre, így ott 2026-ban nagyobb lehet az áremelkedés üteme, mint a fővárosban a szakértő szerint.