2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.86 Ft
USD 329.86 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Itt tart a forint szerda reggel

Az eurót reggel hat órakor 383,67 forinton jegyezték az előző esti 383,73 forint után

MH
 2025. december 10. szerda. 7:37
Megosztás

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacokon.

Itt tart a forint szerda reggel
Az eurót december 10-én, szerda reggel hat órakor 383,67 forinton jegyezték az előző esti 383,73 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár 330,01 forinton áll 329,70 után, a svájci frank pedig 409,40 forinton 409,09 forint után.

A forint szerda reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll gyengébben az euróval szemben a decemberi kezdésnél és 0,3 százalékkal gyengébben a dollár ellenében. A svájci frankkal szemben a jegyzése nagyjából megegyezik a decemberi kezdéssel.

Az év eleje óta a forint erősödött: 6,8 százalékkal az euró, 17,0 százalékkal a dollár és 6,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink