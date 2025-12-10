Az unió nagykövetei jóváhagyták az orosz gázimport teljes betiltásának ütemtervét

A terv jóváhagyása eltávolítja az egyik utolsó jogi akadályt a végleges döntés előtt, amely szerint elutasítják az orosz gázt, jegyzi meg a hírügynökség. Az Európai Parlament jövő héten szavaz, az EU-tagállamok miniszterei pedig várhatóan 2026 elején hivatalosan jóváhagyják a tilalmat – közölte a Reuters hírügynökséggel a jelenleg az unió elnöki tisztét betöltő Dánia képviselője.

A tisztviselők arra számítanak, hogy a megállapodás többségi szavazattal fog megszületni, annak ellenére, hogy Magyarország és Szlovákia ellenzi azt, jegyzi meg az ügynökség.

A terv szerint az orosz gázról való lemondás fokozatos lesz: a tilalmat 2026. január 1-jétől vezetik be, átmeneti időszakot biztosítva a hatályos szerződések számára. Konkrétan, a 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződések 2026. június 17-ig, a hosszú távúak pedig 2028. január 1-ig maradhatnak hatályban.