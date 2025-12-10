2025. december 11., csütörtök

Előd

EUR 383.86 Ft
USD 329.86 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Az unió nagykövetei jóváhagyták az orosz gázimport teljes betiltásának ütemtervét

A terv szerint az orosz gázról való lemondás fokozatos lesz

MH
 2025. december 10. szerda. 21:01
Megosztás

Az Európai Unió nagykövetei szerdán jóváhagyták Brüsszel tervét, amely szerint 2027 végéig fokozatosan leállítják az orosz gáz importját.

Az unió nagykövetei jóváhagyták az orosz gázimport teljes betiltásának ütemtervét
Az EU 2027 végéig fokozatosan leállítja az orosz gáz importját
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Sven Simon/Malte Ossowski

A terv jóváhagyása eltávolítja az egyik utolsó jogi akadályt a végleges döntés előtt, amely szerint elutasítják az orosz gázt, jegyzi meg a hírügynökség. Az Európai Parlament jövő héten szavaz, az EU-tagállamok miniszterei pedig várhatóan 2026 elején hivatalosan jóváhagyják a tilalmat – közölte a Reuters hírügynökséggel a jelenleg az unió elnöki tisztét betöltő Dánia képviselője.

A tisztviselők arra számítanak, hogy a megállapodás többségi szavazattal fog megszületni, annak ellenére, hogy Magyarország és Szlovákia ellenzi azt, jegyzi meg az ügynökség.

A terv szerint az orosz gázról való lemondás fokozatos lesz: a tilalmat 2026. január 1-jétől vezetik be, átmeneti időszakot biztosítva a hatályos szerződések számára. Konkrétan, a 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződések 2026. június 17-ig, a hosszú távúak pedig 2028. január 1-ig maradhatnak hatályban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink