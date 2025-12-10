A kormány egyezséget kötött a nyugdíjasokkal

Kötöttünk egy egyezséget a nyugdíjasokkal, ami körülbelül úgy szólt, hogy mindig figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére, azok karbantartását felügyeljük - mondta Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke az Igazság órája című online műsor szerdai adásában.

Kósa Lajos közlése szerint emiatt nem lesz meglepetés abban, hogy a Fidesz-KDNP igennel fog szavazni a 14. havi nyugdíj bevezetéséről a parlamentben, ráadásul az az ő előterjesztésük. Rámutatott, hogy a nyugdíjak karbantartása azért is fontos, mert a nyugdíjszámítási módszerek miatt, akik régebben mentek nyugdíjba, azoknak arányosan egy kicsit kevesebb a nyugdíjuk.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az áprilisi választás erről is szól majd, mivel a Tiszához köthető egyik gazdasági szakértő szerint „a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, 5 percen belül el fogják venni”.

„Egyébként a szavazás nem lényegtelen, nagyon fontos kérdések dőlnek el rajta. Például az, hogy a kormány tartja-e azt az egyezséget, amit a nyugdíjasokkal kötött, vagy jön egy liberális szemlélet, ami a nyugdíjasokra, mint koloncra tekint, ezért elég nekik az a kis pénz is” - fogalmazott, hozzátéve: a kormány a nyugdíjasok számára nemcsak a 13-14. havi nyugdíjat kínálja, hanem a nyugdíjasszövetkezetek létrehozásával további pénzkereseti lehetőséget is.

Kósa Lajos szólt az illegális bevándorlásról és a migráció kezeléséről, ami „forró téma lett azáltal, hogy tegnapelőtt Brüsszelből megint jött a parancs, hogy jövő nyártól minden tagállamnak kötelező teljesítenie a migrációs paktum előírásait, vagyis Magyarországnak is be kell fogadnia azokat, akik más tagállamba érkeznek, de ott sokan vannak”. Az Európai Néppárt migrációval kapcsolatos politikája nyilvános, számtalanszor „kinyilatkoztatták”, hogy a migrációt támogatják, a migrációt menedzselni kell, nem pedig megakadályozni, miközben az is nyílt titok, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt politikáját támogatja, a szavazásoknál ez világosan látható - mondta.

A fideszes politikus kiemelte: a migrációval kapcsolatos döntéseket nagyon meg kell fontolni, hiszen „a migrációs kérdésben egyszer lehet elszúrni a dolgot, mert ha egyszer beengeded a migránsokat, utána már csak tényleg menedzselni lehet, a kérdéstől megszabadulni már nem lehet”. Megemlítette, hogy nemrégiben a V4 országok honvédelmi bizottságainak konferenciáján a lengyelek, a csehek és a szlovákok is dicsérték és köszönték Magyarország kitartását, álláspontját e kérdésben.