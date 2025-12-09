Kimagasló lakossági részvétel az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciójában

Magyarország második legnagyobb bankja, az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett. Ezért a bank úgy döntött, hogy a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot annak érdekében, hogy a bank a benyújtott igényekhez képest magas mértékben tudja teljesíteni az eddig beérkezett igényeket.

Az elmúlt két hétben, a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg és több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát. Az Egyszerűsített Tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban, az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9. 12 órától leállítja a lakossági részvényigénylés lehetőségét.

A részvényigénylési folyamatban résztvevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvény igényeiket. A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.

Az MBH Bank ezúton is köszöni leendő részvényesei bizalmát és partnerei együttműködését, a tranzakcióban tapasztalt jelentős lakossági érdeklődés fontos pozitív visszajelzés az MBH Bank menedzsmentje számára.