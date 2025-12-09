Gazdaság
Kimagasló lakossági részvétel az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciójában
Az elmúlt két hétben, a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg és több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát. Az Egyszerűsített Tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban, az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9. 12 órától leállítja a lakossági részvényigénylés lehetőségét.
A részvényigénylési folyamatban résztvevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvény igényeiket. A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.
Az MBH Bank ezúton is köszöni leendő részvényesei bizalmát és partnerei együttműködését, a tranzakcióban tapasztalt jelentős lakossági érdeklődés fontos pozitív visszajelzés az MBH Bank menedzsmentje számára.
MBH Bank Nyrt.
Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete. A modern, univerzális bank célja, hogy mindenki számára elérhető, korszerű pénzügyi szolgáltatásaival, folyamatosan bővülő termékpalettájával kiszolgálja a lakossági- és vállalati-intézményi ügyfeleit egyaránt.
Az MBH Bank, mely a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, összesen 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7 910 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6 217 milliárd forintot.
A banknak számos szegmensben meghatározó a piaci pozíciója, többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágban, továbbá széles körű pénz- és tőkepiaci, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet végez.
A hazai bankszektorban betöltött szerepénél, magyar hátterénél és kiterjedt fióki jelenléténél fogva az MBH Bank átfogóan ismeri a hazai ügyféligényeket, törekszik a személyre szabott kiszolgálásukra, és elkötelezett a felelősségteljes bankolás, a magyar emberek, vállalkozások, a helyi közösségek és a gazdaság iránt. Stratégiai célja, hogy Magyarország egyik legmeghatározóbb bankjává váljon, és megjelenjen a nemzetközi piacokon, így a közép-kelet-európai régió országaiban is.