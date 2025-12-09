Keddi forintárfolyamok

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót december 9-én, kedden reggel fél hétkor 384,81 forinton jegyezték az előző este hat órai 384,33 forint után - Képünk illusztráció

A dollár jegyzése 330,35 forintra csökkent 330,64 forintról, a svájci franké 409,82 forintra ment fel 409,28-ról.

A forint az év eleje óta az euróval szemben 6,5 százalékkal, a dollár ellenében 16,9 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal erősödött.