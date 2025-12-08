2025. december 8., hétfő

Előd

Német álmok Kínából

 2025. december 8. hétfő. 9:43
A Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO) a jelenlegi kereskedelmi feszültségek közepette fenntartható megoldásokat kell kidolgoznia - közölte Johann Wadephul német külügyminiszter Pekingben, Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott megbeszélésén.

Német álmok Kínából
Johann Wadephul
Fotó: AFP/DPA/Soeren Stache

A német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, és Berlin szándéka a két ország közötti együttműködés fenntartása és további erősítése. Hozzátette: a mostani egyeztetések célja annak azonosítása, mely területeken erősíthetők a gazdasági kapcsolatok, és hol mutatkoznak fennakadások. Wadephul szerint Németország továbbra is a szabad világkereskedelem híve, és nem támogatja a protekcionizmust.

Mint mondta, fontos biztosítani, hogy az állami befolyás közvetett formái ne borítsák fel a tisztességes piaci versenyt. Wadephul közölte, hogy Kína továbbra is távol áll attól, hogy általános exportengedélyeket adjon a német ipar számára nélkülözhetetlen ritkaföldfémekre.

Mint mondta, „érkeztek ugyan biztató jelzések, de még jelentős előrelépésre van szükség” - hangoztatta a német külügyminiszter a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak Pekingből adott interjúban. A német külügyminiszter látogatására hat héttel azután kerül sor, hogy halasztani kényszerült előző pekingi útját a Tajvan körüli feszültségek miatt. Mostani tárgyalásai során a ritkaföldfém-export kínai korlátozásairól és Peking Oroszországhoz fűződő viszonyáról is egyeztet kínai partnereivel.

