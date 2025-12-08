2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Gazdaság

Hétfői forintárfolyamok

Az eurót reggel hét órakor 381,87 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,99 forint után

MH
 2025. december 8. hétfő. 7:38
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 327,63 forintra csökkent 328,29 forintról, a svájci franké pedig 407,77 forinton áll 407,80 után.

A forint az év eleje óta 7,2 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.

