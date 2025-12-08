Gazdaság
Hétfői forintárfolyamok
Az eurót reggel hét órakor 381,87 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,99 forint után
Az eurót december 8-án, hétfő reggel hét órakor 381,87 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,99 forint után - Képünk illusztráció
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert
A dollár jegyzése 327,63 forintra csökkent 328,29 forintról, a svájci franké pedig 407,77 forinton áll 407,80 után.
A forint az év eleje óta 7,2 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.