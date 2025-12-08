Hátrányos helyzetű nők foglalkoztatását támogató program indul

Nő az esély a közszolgáltatásokban címmel hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők egészségügyi foglalkoztatása és képzése érdekében indít programot a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkársága az Európai Unió támogatásával – jelentette be az államtitkárság vezetője hétfőn Budapesten.

Sztojka Attila közölte, hogy a programban rendelkezésre álló 27 milliárd forintból 2200, olyan hátrányos helyzetű nő munkába állását kívánják elősegíteni, akik csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve legalább 180 napja munkanélküliek. A Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság koordinációjával és az egészségügyi intézmények bevonásával általános ápolási asszisztensi, betegkísérő és segédápolói képzést nyújtanak a programban részt vevőknek, a foglalkoztató intézmények pedig bértámogatást kapnak – tette hozzá.

A politikus szerint a polgári keresztény konzervatív kormányzat társadalompolitikájának sikerességét mutatja, hogy az elmúlt másfél évtizedben egymillió fővel csökkent a szegénységben élők száma és szintén egymillióval többen dolgoznak, mint a 2010 előtti gazdasági és társadalmi feszültségekkel terhelt időszakban. Ezzel együtt az elmúlt egy évtizedben a romák körében is 30 százalékkal csökkent a szegénységben élők száma, ám amíg a roma férfiak 69 százaléka dolgozik, a nők körében ez az arány csupán 53 százalékos. Ugyanakkor a feszített munkaerőpiacon egyre inkább szükség van az ő munkájukra is, ami különösen érvényes a munkaerőhiánnyal küszködő egészségügyre.

Vagyis erőforrásként tekintenek a hátrányos helyzetű emberekre, akik a képzés és az egészségügyben folytatott munka nyomán rászorulóból támogató emberré válhatnak – emelte ki Sztojka Attila Végül felidézte, hogy a korábbi foglalkoztatást segítő programjaik keretében több mint négyezer, elsősorban roma nő képzését támogatták, és 80 százalékuk máig abban az intézményben dolgozik, ahol kiképezték. Sokan közülük érettségit szereztek és a felsőoktatásba is jelentkeztek.

Andréka Péter, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató-főorvosa a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az intézmény nagy örömmel csatlakozik a programhoz, mert hisznek az esélyteremtés fontosságában. Különösen hasznosnak találják egy olyan program megvalósítását, ami új dolgozók bevonását segíti a munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyi szektorba. Hisznek abban, hogy minden ember egyenlő, ezért tárt karokkal várják a képzésben részt vevőket, akiknek lehetőséget biztosítanak egy valódi közösséget nyújtó munkahely megszerzésére – mondta Andréka Péter.