Gazdaságfejlesztési csomagok jönnek

Ha jövő évben is a nemzeti kormány nyeri a választást, akkor Magyarország folytatni fogja a minden várakozást felülmúlóan sikeres vajdasági gazdaságfejlesztési programot – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Szabadkán.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Vajdasági Magyar Közösségek II. Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának közvitáján a szabadkai városháza dísztermében 2025. december 8-án

A minisztérium közleménye szerint Magyar Levente arról számolt be, miután a helyi gazdaságfejlesztési program eredményeiről és jövőjéről egyeztetett a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel, hogy a kormány már meghozta a döntést a finanszírozás folytatásáról, és a Prosperitati Alapítvány két új pályázatot ír ki.

„Ki fogjuk írni az újabb pályázati köröket, és már idéntől lehet pályázni, felkészülni, és jövőre pedig a folyósítás is annak rendje és módja szerint – ahogyan eddig is – minden alkalommal meg fog történni. Ez a bejelentés a következő hónapokra vonatkozik” – mondta.

„Ennél nagyratörőbb terveink vannak a következő év egészére, illetve a következő magyarországi parlamenti kormányzati ciklusra vonatkozóan, hiszen tavasszal országgyűlési választások lesznek Magyarországon, és az elnök úrral szeretnénk egy olyan nagyszabású tervet a kormány elé terjeszteni, amely kormány várakozásaink szerint és minden bizonnyal továbbra is a nemzeti kormány lesz, amely terv kijelöli a következő négy évnek a teendőit a vajdasági gazdaságfejlesztés tekintetében” – tette hozzá.

Majd a témában rendezett szakmai fórumot megelőzően aláhúzta: szeretnék, ha az eddigi eredményeket biztosítani tudnák egy olyan költségvetési pályával, amely kiszámíthatóvá teszi minden tekintetben a program folytatását.

„Erről fogunk többek között ma ezen a szakmai fórumon is egyeztetni, ahol a második gazdaságfejlesztési stratégiának a tartalmi részleteit szintetizáljuk, összegezzük, és az én tervem az, hogy emellé költségeket is rendeljünk, amiket a választások után a kormány elé fogunk terjeszteni” – tette hozzá.

Illetve rámutatott, hogy az addig tartó időszakra vonatkozik ez a mostani költségkeret és a pályázati kör, amit kiírnak.

Magyar Levente ezután kiemelte, hogy a program sikere minden előzetes várakozást felülmúlt. „Minden várakozást meghaladott az az érdeklődés, az a tettrekészség, az a vállalkozó kedv és bátorság, amit a vajdasági magyar gazdasági szereplők mutattak vitalitásban és optimizmusban, hiszen hogyha nincs optimizmus, akkor ki vágna bele jelentős saját költséggel is a támogatás mellett nagyszabású fejlesztésekbe” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a megvalósult, közel 200 milliárd forintnyi fejlesztéssel fontos cél volt a vajdasági magyar vállalkozók megerősítése, hogy ezek a cégek stabil jövőképet tudjanak nyújtani az itteni fiatalságnak és így segítsék a helyben maradásukat.

„Egész közösségek szintjén mérhető az, hogy egyfajta pozitív demográfiai folyamat indult el, arról nem is beszélve, hogy az elvándorlás sokkal kisebb volt ennek a programnak köszönhetően, mint lett volna anélkül” – szögezte le.

„Egészen addig, amíg nincsen biztosítva demográfiai értelemben is hosszú távon a vajdasági magyarok jövője, addig nem lehetünk elégedettek, de a lelkiismeretünk tiszta lehet a tekintetben, hogy minden tőlünk tehetőt megtettünk” – folytatta.

Az államtitkár fontos mérföldkőnek nevezte, hogy immár tíz éve indult el a vajdasági gazdaságfejlesztési program, és elismételte, hogy ez a következő időszakban is folytatódni fog.

„És aztán lesz egy választás Magyarországon 2026 tavaszán, amit hogyha megnyer a nemzeti oldal, (…) akkor nagyban is folytatni fogjuk a programot, és az addig összeálló stratégia mentén meglesz az a támogatás, ami eddig is biztosította a program sikerét” – összegzett.