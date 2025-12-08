Beújít a jegybank

Új alapokra helyezi együttműködését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) – közölte a jegybank és a GVH hétfőn, miután elnökeik megállapodtak abban, hogy szorosabbra fűzik az MNB és a GVH kapcsolatát az infláció csökkentése érdekében

A GVH az árstabilitás elérését és fenntartását az egyik legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai célnak nevezte, rámutatva: az MNB fő feladata az árstabilitás elérése és fenntartása, a versenyhivatalé pedig a gazdasági verseny tisztaságának biztosítása.

Az MNB közleménye szerint Varga Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy a jegybank és a versenyhatóság együttműködése hozzájárulhat az infláció csökkentéséhez és a tisztességes piaci versenyhelyzet fenntartásához. A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.

Varga Mihály a közleményben hangsúlyozta: a versenyhelyzet csökkenti az árakat, így közvetlenül hozzájárul a jegybank elsődleges mandátumának teljesítéséhez. A verseny többek között a vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére ösztönzi a gazdasági szereplőket, ami a gazdasági fejlődés feltétele.

Az MNB elnöke és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke áttekintette a GVH és az MNB által közösen működtetett versenystatisztikai adatbázis tapasztalatait, amelyből az látszik, hogy a piaci verseny az egyes gazdasági ágazatok esetében a nyugat-európai adatokhoz hasonlóan érvényesül Magyarországon is – írta a GVH, megjegyezve, hogy áttekintették a pénzügyi szolgáltatók vizsgálatával összefüggő versenyhatósági tapasztalatok is.

A GVH közleménye idézte Rigó Csaba Balázst, a GVH elnökét, aki elmondta: a nemzeti versenyhatóság elkötelezett, hogy a jogszabályokban meghatározott feladatkörében támogassa a növekedést erősítő gazdasági folyamatokat. Az infláció megfékezése érdekében a GVH már eddig is számos ponton beavatkozott. A MNB-vel együttműködve készen állnak arra, hogy határozottan fellépjenek azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik magatartásukkal fűtik az inflációs folyamatokat – írták.

A GVH hangsúlyozta azt is: a megbeszélés központi témája volt, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban. A felek egyetértettek abban, hogy nyilvánvaló gazdasági és társadalmi cél, hogy a forinterősödésből következően, annak pozitív hatásaként a kereskedők csökkentsék az importból származó termékek fogyasztói árát, "árazzák át" a devizában beszerzett termékeket. Ennek kikényszerítése érdekében az MNB és a GVH közösen léphet fel, például különböző piacvizsgálati eszközökkel.