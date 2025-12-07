Körömnézés jön a vacak román állami vállalatoknál

A legutóbbi bukaresti kormányülésen megállapították azoknak a nagy állami vállalatoknak a listáját, amelyek évtizedek óta alacsony hatékonysággal, gyakran veszteségesen működnek és reformokra van szükségük - írja a Főtér. A listán tizenhét cég szerepel, többek között a Tarom, a vasúti vállalatok, a bukaresti Metrorex metrótársaság, az áramtermelő Electrocentrale Grup állami részvénytársaság vagy a kőolaj-kereskedelemmel foglalkozó Oil Terminal.

Ennek a körnek a költségvetését kiemelt fontosságúként kezelik, és közvetlenül az állami büdzsé kidolgozása után foglalkoznak majd velük.

A reformfolyamatot egy tárcaközi bizottság felügyeli majd, és azt is, hogy az első kör után milyen további állami társaságok működésén kell majd változtatni. A cél a pazarlás megállítása.