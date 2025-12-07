2025. december 7., vasárnap

Előd

Körömnézés jön a vacak román állami vállalatoknál

Nesze neked vasút és repülők

MH
 2025. december 7. vasárnap. 14:27
Súlyos gondok feszítik a román vasút és az állami légiközlekedési vállalatot.

Lenne mit fejleszteni...
Fotó: AFP/Hans Lucas/Jean-Michel Delage

A legutóbbi bukaresti kormányülésen megállapították azoknak a nagy állami vállalatoknak a listáját, amelyek évtizedek óta alacsony hatékonysággal, gyakran veszteségesen működnek és reformokra van szükségük - írja a Főtér. A listán tizenhét cég szerepel, többek között a Tarom, a vasúti vállalatok, a bukaresti Metrorex metrótársaság, az áramtermelő Electrocentrale Grup állami részvénytársaság vagy a kőolaj-kereskedelemmel foglalkozó Oil Terminal.

Ennek a körnek a költségvetését kiemelt fontosságúként kezelik, és közvetlenül az állami büdzsé kidolgozása után foglalkoznak majd velük.

A reformfolyamatot egy tárcaközi bizottság felügyeli majd, és azt is, hogy az első kör után milyen további állami társaságok működésén kell majd változtatni. A cél a pazarlás megállítása.

