A Golf a legnépszerűbb használt autó

A szerbiai carVertical portál végzett egy piackutatást arról, hogy az elmúlt hat hónapban melyek voltak a legnépszerűbb használt autók Szerbiában. A Szabad Magyar Szó által idézett cikk szerint a Volkswagen Golf vezeti a listát, majd a Škoda Octavia, a Volkswagen Passat, a Peugeot 3008, a Renault Mégane, a Škoda Superb, az Opel Astra, a Peugeot 308, az Audi A4 és az Audi A6 következik.

A tavalyi évvel összevetve a legtöbb listavezető megtartotta pozícióját, csak a Škoda Superb váltotta le a Citroën C4-et. A szakértők szerint a szerbiai vevőknél az árak, a karbantartási költségek és a fogyasztás a legfontosabb szempontok, ezért áll az élen a Škoda és a Volkswagen. Habár az utakon különböző márkák közlekednek, a helyi úrvezetők elsősorban az európai gyártmányokat preferálják, és ez a trend valószínűleg nem is fog változni a közeljövőben.