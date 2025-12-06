Ukrajna ökológiai veszteségei meghaladták a 6 trillió hrivnyát

Az orosz agresszió Ukrajna területén jelentős természeti károkat, ökoszisztémák pusztulását, valamint a levegő, a talaj és a vízkészletek súlyos szennyezését okozta. A környezetben keletkezett összes kár értéke 6,01 trillió hrivnya – közölte Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma.

A Környezetvédelmi Felügyelőség számításai szerint a teljes kárösszegből:

1,29 trillió hrivnya – a talajban keletkezett károk;

967 milliárd hrivnya – a légkör szennyeződése;

117,8 milliárd hrivnya – a vízkészletek szennyezése és szemetesedése;

3,63 billió hrivnya – a természetvédelmi területek pusztulása.

A legsúlyosabb esetek közé tartoznak az üzemanyagbázisokon keletkezett tüzek. Például a Kijev megyei Krjacski faluban történt csapás után a légkörbe jutó mérgező anyagok mennyisége meghaladta a 41 ezer tonnát, a talajszennyezés pedig 17-szeresen túllépte a megengedett határértéket. Hasonló esetek történtek Csernyihivben, Szumi megyében, Rubizsnéban és Szeverodonyeckben, ahol orosz rakéták ammónia- és salétromsavat tartalmazó tartályokba csapódtak, veszélyes vegyi szennyezést okozva.

A vízügyi létesítmények megsemmisítése is hosszan tartó következményekkel jár. A Kahovkai Vízerőmű 2023-as felrobbantása ökológiai és hidrológiai összeomlást idézett elő Ukrajna déli részén és a Fekete-tenger térségében. Természeti komplexumok semmisültek meg, megváltozott a vízhálózat, védett területek sérültek. Hasonló következményekkel járt az Oskili-víztározó gátjának pusztulása, ahol a vízmennyiség 76%-a eltűnt, és a teljes vízi ökoszisztéma megsemmisült - írja a karparalja.info.

Veszélyben a védett területek

A háború összességében Ukrajna természetvédelmi területeinek 20%-át érintette hátrányosan, beleértve az Emerald-hálózat 2,9 millió hektárnyi területét is. Jelentős károk érték többek között a Kinburn-fokot, az Oleskivszki-homokdűnéket, a Kahovkai víztározó térségét, az Alsó-Dnyepert, több Ramsari területet és más értékes ökoszisztémákat. Továbbra is megszállás alatt áll több nemzeti park és bioszférarezervátum, köztük az Aszkanyija és a Fekete-tengeri bioszférarezervátum.

Talajszennyezés

A talaj is súlyosan sérült. A robbanások, tüzek és vegyi anyagok hatására a talajszerkezet károsodik, csökken a termékenység, felhalmozódnak a nehézfémek és toxikus vegyületek. A vizsgálatokban megnövekedett réz-, ólom-, nikkel-, égéstermék-, kén- és nitrogénvegyület-tartalom mutatható ki. Ez hatással van a mezőgazdasági termények minőségére, az emberek egészségére és az ökológiai regenerációra.

A háború hatásai nem állnak meg Ukrajnánál

A környezeti következmények határokon átnyúló hatást is eredményeztek. Az orosz csapások következtében mintegy 3 millió tonna káros anyag került a légkörbe, amely szétterjedt a szomszédos európai országokban is. Az üzemanyagraktárakban, kritikus infrastruktúrákban és erdőkben keletkezett hatalmas tüzek további millió tonnányi mérgező kibocsátást okoztak.