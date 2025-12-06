Az USA beválasztotta Lengyelországot a világ elitklubjába

Az Egyesült Államok hivatalosan bejelentette, hogy Lengyelország vendégként részt vehet a G20 következő csúcstalálkozóján Miamiban.

A döntést Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hangsúlyozva, hogy a lengyel gazdaság teljesítménye indokolja a jelenlétet a világ legbefolyásosabb országainak asztalánál - írja az rbc.ua.

A washingtoni adminisztráció „Amerika üdvözli az új G20-at” című nyilatkozatában méltatta Lengyelország fejlődését. Rubio kiemelte: Varsó példája bizonyítja, milyen előnyökkel jár a nyugati orientáció és az amerikai üzleti partnerség.

„Lengyelország, egy ország, amely egykor a vasfüggöny mögött volt, ma pedig a világ húsz legnagyobb gazdasága közé tartozik, csatlakozik hozzánk, hogy elfoglalja jogos helyét a G20-ban” – fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.

A lengyel vezetés régóta lobbizott a G20-as részvételért, különösen azután, hogy az ország gazdasága idén átlépte az 1 billió dolláros küszöböt, amivel statisztikailag is a világ 20. legnagyobb gazdaságává vált. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter korábban már jelezte, hogy intenzív tárgyalásokat folytattak az amerikai féllel a csatlakozás lehetőségéről.