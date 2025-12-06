Szeptember óta az autópálya-matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be, a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint félmilliárd forint marad az autósoknál - közölte az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára szombaton Facebook-oldalán.

A kényelmi díj eltörlésével több mint félmilliárd forint marad az autósoknál (Képünk illusztráció.)

Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzel fogható és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a sztrádahasználók.

Az államtitkár azt mondta, az intézkedés azonnali megtakarítást jelent a magyar családok számára.

Felhívta a figyelmet a digitális vásárlás előnyeire, mert az „néhány kattintással intézhető, teljesen papírmentes, tehát környezetbarát”.

Célunk, hogy Magyarországon a digitális közszolgáltatások valóban az embereket szolgálják. Egyszerűen, gyorsan és többletköltségek nélkül - fogalmazott Solymár Károly Balázs.

„A kényelmi díj ment, a kényelem marad” - zárta bejegyzését az államtitkár.