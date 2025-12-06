Orosz LNG-löket Európába: novemberi rekordközeli mennyiség

A Vedomosti jelentése szerint az Oroszországból az EU-ba szállított LNG-mennyiség novemberben elérte az 1,7 milliárd köbmétert.

A Vedomosti a Bruegel statisztikáira hivatkozva jelenti, hogy az Oroszországból az EU- országokba irányuló LNG-szállítások novemberben 22 százalékkal nőttek októberhez képest, elérve az 1,7 milliárd köbmétert.

Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a múlt havi adatok a június óta nem látott legmagasabbak voltak. Akkoriban Oroszország 2 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt exportált az Európai Unióba.

Ráadásul a kiadvány pontosítja, hogy az adatok 6 százalékkal alacsonyabbak voltak a 2024. novemberi szintnél. Összességében január és november között az Oroszországból az EU-ba irányuló LNG-szállítás 7 százalékkal csökkent az előző évhez képest, elérve a 18 milliárd köbmétert.