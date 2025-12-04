Nőtt a kiskereskedelmi forgalom

2025. december 7., vasárnap

Gazdaság

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 9:19
Októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kormány a kiskereskedelmi láncok képviselőivel csütörtökön állapodott meg azokról a termékekről, amelyek felkerültek a bővített terméklistára (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Denis Lovrovic

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit. Január-októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

