Előd

Gazdaság

Idén is várhatóak a fizetésemelések

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 20:01
Az előző évekhez hasonlóan a Magyarországon működő cégek többsége 2026-ban is emeli a fizetéseket - közölte a Profession.hu csütörtökön az MTI-vel.

Talán több lesz jövőre a járandóság
Fotó: AFP/Hans Lucas/Sebastien Lapeyrere

Az állásportál felmérése szerint a munkáltatók 52 százaléka tervezi, hogy jövőre többet fizet az alkalmazottainak. Az emelés átlaga 8 százalék, tízből heten az összes munkavállalónak ennyit adnának pozíciótól és teljesítménytől függetlenül. A bérfejlesztést a piaci környezet változásai mellett többek között a munkaerő megtartása indokolja, az utóbbi évek során belföldön ugyanis jelentősen csökkent a betöltetlen állások száma - írták.

A közlemény szerint 2023 óta figyelhető meg az a folyamat, hogy a cégeknek kicsivel több mint a fele fizetésemelést tervez a következő évre. 2024-ben 54 százalékot mértek, de a végleges arány a 70 százalékot is meghaladta. A bérnyomás erősödését jelezheti emellett, hogy a vállalatok 48 százaléka ad béren kívüli juttatást is, ezt ugyancsak 8 százalékkal tervezik emelni jövőre a visszajelzések alapján - tették hozzá.

