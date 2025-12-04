Elengedhetetlen a külhoni magyar vállalkozások támogatása

A Kárpát-medencei magyar vállalkozói ökoszisztéma megerősítése és a külhoni magyar közösségek gazdasági önállóságának támogatása az elmúlt években Magyarország egyik fontos stratégiai célja lett – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának csütörtöki budapesti rendezvényén.

Nacsa Lőrinc megnyitójában kiemelte: minden, a külhonban elköltött forint legalább két forinttal növeli meg a térség GDP-ben mért gazdasági teljesítményét. Nemcsak az országoknak van GDP-je, térségeknek is lehet; fontos a Kárpát-medencei GDP növelése, hogy a magyar közösségek hasznára lehessen fordítani – fogalmazott az államtitkár.

Rámutatott, hat évvel ezelőtt a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának megalakulásával létrejött egy olyan közösségi tér, ahol a Kárpát-medencei magyar vállalkozók még szorosabbra fűzhetik emberi, szakmai és üzleti kapcsolataikat.

A kormány a nemzetpolitikában célként tűzte ki a nemzet egyesítését. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, meg kell találni azokat a közös pontokat, amelyek mentén meg lehet erősíteni az összetartozást, közösen lehet cselekedni és előrehaladni – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

A nemzetpolitikai államtitkárság az élet számos területén támogatja a kapcsolatépítést a külhoni magyar közösségek és az anyaországi közösségek között. Az államtitkárság 2016 óta építi a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Közösségét, amelynek már több mint 3000 külhoni vállalkozó a tagja, és több mint 80 százalékban magyar embereket foglalkoztatnak, így sok ezer család megélhetéséhez, szülőföldjén való boldogulásához és magyar identitásának megőrzéséhez járulnak hozzá – ismertette az államtitkár.

Az elmúlt közel egy évtizedben számos programot hirdettek meg, amelyeknek célja a külhoni vállalkozók szakmai támogatása és a vállalkozói együttműködések erősítése. A programok révén több mint 4000 ezer külhoni vállalkozásfejlesztési projekt megvalósításának szakmai támogatásához járultak hozzá – jelezte.

Mára már minden Kárpát-medencei térségben működnek olyan szakmai közösségek és szervezetek, amelyek a vállalkozók folyamatos fejlődését és a kapcsolati hálójuk bővítését támogatják. Elindították 2019-ben a külhoni mentorprogramot azzal a céllal, hogy a tapasztaltabb vállalkozók segítsék a növekedési fázisban lévő külhoni magyar vállalkozókat, a program mára a Kárpát-medence egészére kiterjedő hálózattá fejlődött – tette hozzá.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium partnerségével és felügyeletével működő Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Program 2016 és 2024 között több mint 60 ezer pályázót támogatott, a beruházások összesen, a vállalkozói forrásokkal együtt 423,5 milliárd forint fejlesztést generáltak – emlékeztetett Nacsa Lőrinc.

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó előadásában egyebek mellett arról beszélt: az elmúlt 15 év nemzetpolitikája a kormányzat egyik sikertörténete. Jelezte: nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a diaszpórával együtt az egész világban tudták egyesíteni a nemzetet.

A nemzetpolitika új dimenziójaként említette Szili Katalin a gazdasági együttműködést és a Kárpát-medencei egységes gazdasági tér megteremtését. A Kárpát-medencei magyar vállalkozások a gazdasági kapcsolatok oszlopai, és ha a vállalkozások jól működnek, akkor nagy segítséget nyújtanak a szülőföldön élésben és boldogulásban – fejtette ki. Hozzátette: a helyi gazdaság élénkülésével stabilizálódik a magyar közösség megtartó ereje.