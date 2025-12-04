Az akkumulátoros energiatározók elterjedése létfontosságú

A gazdaság- és iparpolitika elsődleges prioritása az ipari akkumulátoros energiatározó kapacitások növelése, ami a jövőben a versenyképességet meghatározó tényező lesz – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség rendezvényén csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a HUN-REN Sztaki székhelyén, a Smart Manufacturing (Smartman) zárórendezvényen kiemelte: a jövőben a globális versenyben a versenyképesség az adórendszer mellett azon fog múlni, kinek van elérhető és megfizethető energiája. Ez alapkérdéssé válik, miközben a villamos energia iránti igény a jövőben tovább emelkedik.

A hazai napelemes rendszerek áramtermelő kapacitása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és 8200 megawattal több mint négyszerese a Paksi Atomerőmű kapacitásának – fogalmazott Nagy Márton megjegyezve, hogy a napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb.