Az akkumulátoros energiatározók elterjedése létfontosságú
Kulcskérdés - Kinek van elérhető és megfizethető energiája
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tart az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén, a HUN-REN Sztaki székhelyén 2025. december 4-én
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
A tárcavezető a HUN-REN Sztaki székhelyén, a Smart Manufacturing (Smartman) zárórendezvényen kiemelte: a jövőben a globális versenyben a versenyképesség az adórendszer mellett azon fog múlni, kinek van elérhető és megfizethető energiája. Ez alapkérdéssé válik, miközben a villamos energia iránti igény a jövőben tovább emelkedik.
A hazai napelemes rendszerek áramtermelő kapacitása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és 8200 megawattal több mint négyszerese a Paksi Atomerőmű kapacitásának – fogalmazott Nagy Márton megjegyezve, hogy a napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb.