Olykor a Prada is vesz ezt-azt

Felvásárolta a Versace márkát a Prada, így a jövőben a két nagy olasz luxusdivatház közösen fog dolgozni a sikerért - írja friss cikkében e BBC. Mint olvasható, az ügylet értéke 1,38 milliárd dollár (451 milliárd forint) volt. A lap megjegyzi, ez az érték nagyjából hatszáz millió dollárral múlja alul azt tételt, amit a Versace korábbi anyavállalata, a Capri Holdings fizetett 2018-ban az előző tulajdonosnak.

A BBC utal rá, a felvásárlás bővíti a Prada designermárkák portfólióját, mivel a cég olyan riválisokkal kíván versenyezni, mint a francia LVMH konglomerátum, amely a Louis Vuitton mellett a Dior és a Fendi tulajdonosa is.

Fontos megjegyezni, a Versace eladásai az utóbbi időben folyamatosan lassultak. A Capri Holdings uralma alatt a díszes dizájnjairól ismert vállalat egy minimalista trendre váltott, s közben az árakat is megemelte. John D. Idol, a Capri vezérigazgatója közölte, a bevételt a fennálló adósságaik nagy részének visszafizetésére tervezik felhasználni.