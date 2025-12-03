Gazdaság
Marad az alapkamat
Egyhangúlag szavazott az MNB Monetáris Tanácsa novemberben
Magyar Nemzeti Bank
Fotó: MH-archív/Purger Tamás
A november 18-i ülésen a tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta, a döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalékon maradt.
Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.
A jegyzőkönyv szerint a stabilitásorientált megközelítéssel összhangban döntöttek az alapkamatról. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, továbbra is óvatos, türelmes monetáris politikai megközelítésre van szükség.