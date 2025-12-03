2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Marad az alapkamat

Egyhangúlag szavazott az MNB Monetáris Tanácsa novemberben

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 17:32
Megosztás

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa novemberben – olvasható a jegybanki honlapon szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

Marad az alapkamat
Magyar Nemzeti Bank
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

A november 18-i ülésen a tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta, a döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalékon maradt.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

A jegyzőkönyv szerint a stabilitásorientált megközelítéssel összhangban döntöttek az alapkamatról. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, továbbra is óvatos, türelmes monetáris politikai megközelítésre van szükség.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink