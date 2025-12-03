2025. december 7., vasárnap

Előd

Gazdaság

Gulyás Gergely: Jövőre 936 ezer forint lesz a pedagógus-átlagfizetés

2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 19:36
Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Gulyás Gergely: Jövőre 936 ezer forint lesz a pedagógus-átlagfizetés
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: MH/Török Péter

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a stratégiai kabinetülésén több napirendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus-béremelés a legfontosabb - tette hozzá.

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógusbéreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek - rögzítette, megjegyezve: a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik.

„A 936 ezer forintos átlagos pedagógusbér nagy előrelépés ebben a ciklusban” - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, a pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.

„Nagyon fontos az, hogy a tanári hivatást kellőképpen becsüljük meg, hiszen a jövő generáció felkészültsége leginkább a tanároktól függ” - szögezte le a miniszter.

