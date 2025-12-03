Gazdaság
Az infláció Svájcban nullára esett vissza
Váratlan csökkenés
Az éves infláció Svájcban novemberben váratlanul nullára esett vissza. A fogyasztói árak előző hónapban tapasztalt 0,1 százalékos csökkenése többek között a szállodaiparban, a külföldi csomagutazások, az új autók és a gyümölcsök és zöldségek árainak csökkenésének köszönhető, közölte szerdán a Szövetségi Statisztikai Hivatal.
A Svájci Nemzeti Bank (SNB) az árstabilitás érdekében 0–2 százalékos tartományt tűzött ki célul.
A szeptemberi adatok szerint az SNB 2025-re 0,2 százalékos, jövőre 0,5 százalékos, 2027-re pedig 0,7 százalékos fogyasztói áremelkedéssel számol.
Az SNB háromtagú igazgatótanácsa legközelebb december 11-én dönt a svájci kamatokról. A befektetők többsége arra számít, hogy a monetáris hatóságok a kamatlábat nullán tartják - írja a focus.de.