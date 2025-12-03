2025. december 7., vasárnap

Előd

Jövő tavasszal kezdik a sorozatgyártást a CATL debreceni akkumulátorgyárában

A gyár 2026-ban ötszázzal több dolgozónak ad munkát

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 20:52
Jövőre, az engedélyektől függően várhatóan márciusban vagy áprilisban megkezdődik a sorozatgyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában – közölte a cég európai működésért felelős ügyvezető igazgatója szerdán Debrecenben.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/CFOTO

Matt Shen azt mondta, 2024-től elindult a modul összeszerelés Debrecenben, eddig már harmincezer elektromos autót ellátó modult gyártottak a helyi üzemükben.

Célegyenesbe jutott a cellagyártás: folyamatosan zajlik a gyártósorok beszerelése, hogy mielőbb elkezdhessék a sorozatgyártást.

Ennek érdekében a jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében ezerötszázra növelik – fűzte hozzá.

