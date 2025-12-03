Gazdaság
Jövő tavasszal kezdik a sorozatgyártást a CATL debreceni akkumulátorgyárában
A gyár 2026-ban ötszázzal több dolgozónak ad munkát
Matt Shen azt mondta, 2024-től elindult a modul összeszerelés Debrecenben, eddig már harmincezer elektromos autót ellátó modult gyártottak a helyi üzemükben.
Célegyenesbe jutott a cellagyártás: folyamatosan zajlik a gyártósorok beszerelése, hogy mielőbb elkezdhessék a sorozatgyártást.
Ennek érdekében a jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében ezerötszázra növelik – fűzte hozzá.