Továbbra is törékeny a világgazdaság

Rugalmasan reagált a kihívásokra, de továbbra is törékeny a világgazdasági növekedés a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb, kedden publikált gazdasági előrejelzése szerint.

A decemberi prognózis szerint, a szeptemberi előrejelzéssel összhangban, a globális növekedés 2025-ben 3,2 százalék lesz, 2026-ban 2,9 százalékra lassul, majd 2027-ben 3,1 százalékra gyorsul. Az OECD legújabb gazdasági előrejelzése szerint a globális gazdaság idén rugalmasságát bizonyította, de az alapvető törékenység továbbra is fennáll.

A jelentés szerint a támogató makrogazdasági politikák, az új technológiák potenciális hatásával kapcsolatos optimizmus által ösztönzött javuló pénzügyi feltételek, valamint a mesterséges intelligenciát (MI) lehetővé tevő beruházások és a kereskedelem növekedése együttesen erősítették a globális keresletet.

A jelentés egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a kereskedelmi korlátok további növelése vagy gyors változásai gyengítenék a növekedést, növelnék a politikai bizonytalanságot és jelentős zavarokat okoznának a globális ellátási láncokban. Hozzátette, hogy az MI-fejlesztésére vonatkozó optimista várakozásokon alapuló, magas értékelésű eszközök hirtelen korrekciókat tapasztalhatnak, és sok ország pénzügyi sebezhetősége is gátolhatja a gazdasági növekedést.

A jelentés szerint a magasabb vámok teljes hatása még nem érezhető, de egyre inkább láthatóvá válik a kiadási döntésekben, az üzleti költségekben és a fogyasztói árakban, különösen az Egyesült Államokban. A globális kereskedelem növekedése a második negyedévben mérséklődött. A munkaerő-kereslet gyengülésének jelei is láthatók, mivel az állásajánlatok visszatértek a 2019-es, világjárvány előtti szintre.

Az Egyesült Államok GDP-növekedése a jelentés szerint a 2025-ben várható 2,0 százalékról 2026-ban 1,7 százalékra, 2027-ben pedig 1,9 százalékra csökken. Az euróövezetben a növekedés 2025-ben 1,3 százalék, 2026-ban 1,2 százalék, 2027-ben pedig 1,4 százalék lesz. Kína növekedése a várakozások szerint 2025-ben 5,0 százalék lesz, 2026-ban 4,4 százalékra, 2027-ben pedig 4,3 százalékra csökken.

A G20-országok gazdaságainak éves inflációja várhatóan 2026-ban 2,9 százalékra, 2027-ben pedig 2,5 százalékra csökken az idei 3,4 százalékról. 2027 közepére az infláció a legtöbb nagy gazdaságban várhatóan visszatér a célszinthez.

A központi bankoknak fokozott éberséget kell tanúsítaniuk - figyelmeztet az OECD - , és gyorsan reagálniuk kell az árstabilitást érintő kockázatok egyensúlyának változásaira. Amennyiben az inflációs várakozások továbbra is stabilak maradnak, az infláció mérséklődését vagy alacsony szinten maradását prognosztizáló gazdaságokban folytatni kell a jegybanki alapkamatok csökkentését.

Emellett fiskális fegyelemre is szükség van az adósság hosszú távú fenntartható finanszírozásának a biztosítása és a jövőbeli sokkokra való reagálási képesség fenntartása érdekében. Az adósságterhek kezelhetőségének fenntartása érdekében fontos lesz a kiadások visszafogására és átcsoportosítására, a közszféra hatékonyságának javítására és a bevételek optimalizálására irányuló erőfeszítések fokozása. A kiadási és adópolitikai döntéseknek a fenntartható gazdasági növekedés megerősítésére kell összpontosítaniuk.

„A globális gazdaság törékenysége miatt az országoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a konstruktív párbeszéd folytatására, amely biztosítja a kereskedelmi feszültségek tartós megoldását és a politikai bizonytalanság csökkentését” - kommentálta a jelentés megállapításai Mathias Cormann, az OECD főtitkára. „A fiskális fegyelem fontos a magas államadósságból és a védelmi követelményekből, valamint a népesség elöregedéséből fakadó növekvő kockázatok kezelése szempontjából. A bürokrácia csökkentését, a szabályozás egyszerűsítését és a szolgáltatási szektorok belépési korlátainak a leépítését célzó strukturális reformok kulcsfontosságúak a verseny, az innováció és az üzleti dinamizmus fokozása, és végső soron az életszínvonal tartós erősítése szempontjából” -mondta.