Már 50 milliárdnál tart az otthonfelújítási program

Meghaladta az 50 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését támogató pályázatra beérkezett igénylések összege – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepén, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel. Novemberben történt az ötezredik kifizetés, az utalások összege szintén a múlt hónapban lépte túl a 20 milliárd forintot. Tíz pályázóból majdnem hat már forráshoz jutott, a kérelmezett támogatások kis híján 45 százalékát kapták eddig kézhez a kedvezményezettek – sorolta bejegyzésében az EM.

A lehetőség most még vonzóbb feltételekkel vár jelentkezőkre az ország bármely településéről, akár a fővárosból is. A korábbi legfeljebb hat helyett tízmillió forint támogatás, tizenkettő helyett tizenöt év futamidővel, tehát alacsonyabb törlesztőrészletekkel nyerhető el. Egységesen 75 százalék kifizethető előleggel, már 131 ezer forint önerőtől elérhető a hitel jelzálog és kezelési költség nélkül – sorolta a minisztérium.

A támogatott fejlesztéseknek köszönhetően legalább 30 százalékkal csökkenő fogyasztás hatása a kisebb energiaszámlákban is megmutatkozik – figyelmeztetett az összegzés.