Magyarországnak 2030-ra az egyik leginnovatívabb országává kell válnia

A magyar kormány elkötelezett az iránt, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országának egyikévé váljon - jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter azt követően, hogy a tárca megújította együttműködési megállapodását az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT) kedden Budapesten.

Martin Kern, a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) igazgatója (b) és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az intézet és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közötti együttműködési megállapodás megújításán 2025. december 2-án

A dokumentumot Hankó Balázs miniszter és Martin Kern, a budapesti székhellyel működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója írták alá.

Hankó Balázs felidézte, hogy az elmúlt évben a magyar uniós elnökség nyomán elfogadott Budapesti nyilatkozat éppen azt tartalmazza, hogy Magyarország és a magyar a kormány elkötelezett Európa és az Európai Unió versenyképessége mellett. Ugyanis Európában versenyképességi fordulatra van szükség.

Ezt a fordulatot segíti az EIT, amely immár 10 milliárd euró befektetésével 10 ezer európai startup megvalósítását segítette elő. Ezek a vállalkozások pedig mintegy 2450 új terméket és szolgáltatást hoztak Európa piacaira és az Európai Unión kívüli piacokra - mondta Hankó Balázs.

A politikus emlékeztetett arra, hogy jelenleg a világ 50 legfejlettebb technológiai cége közül csupán 4 működik az Európai Unióban, ami sürgetővé teszi a versenyképességi fordulat megvalósítását.

Hangsúlyozta, hogy az EIT jelentős mértékben hozzájárul Magyarország versenyképességének a javításához is. Példalként említette, hogy miközben 2019-ben még csak 35 magyar startup jutott összesen 300 ezer euró támogatáshoz az intézet révén, addig 2021 és 2024 között már 200 magyar stratup vehetett igénybe összesen 24 millió eurónyi támogatást. Továbbá az EIT programjaiban immár több mint 20 ezer magyar fiatal vett részt - sorolta.

Ennek is köszönhető, hogy ma már minden harmadik magyar kis- és középvállalkozás folytat innovációs tevékenységet; a kormány célja viszont az, hogy a jövőben minden második vállalkozásról elmondhatóvá váljon ez - mondta Hankó Balázs.

Martin Kern a dokumentum aláírását követő sajtótájékoztatón úgy vélekedett, hogy a minisztérium és az EIT megújított megállapodása új szintre emeli a felek 2019 óta tartó együttműködését. Ez illeszkedik abba a folyamatba, amelynek keretében az EIT 2008 óta erősíti Európa innovációs teljesítményét az üzleti, kutatási és oktatási szereplők összekapcsolásával, és a páneurópai innovációs partnerségek révén jelentősen hozzájárult a kontinens versenyképességéhez.

Hangsúlyozta, hogy az intézet mindig kiváló kapcsolatban állt a magyar hatóságokkal és nagyra értékelik a Magyarországtól kapott támogatást; különös tekintettel a tavalyi magyar uniós soros elnökség idején folytatott együttműködésükre. Mindennek nyomán Budapest - amely fizikai értelemben is kiváló otthont nyújt az intézménynek - mára az EIT egyik meghatározó központjává vált. Az Infoparkban található székhelyük pedig mint közösségi tér fontos kapcsolódási pontot jelent a hazai egyetemek, vállalkozások és kutatóintézetek számára - fűzte hozzá.

Az EIT által támogatott magyarországi startupok közül Martin Kern kiemelte a Turbine AI biotechnológiai vállalatot; a cég mára nemzetközi sikertörténetté vált innovációja mesterséges intelligenciával modellezi az emberi sejtek működését. Ezeknek a szimulációknak a segítségével olyan kezelések fejlesztéséhez járul hozzá, amelyek például a rák vagy más súlyos betegségek gyógyítását támogathatják - magyarázta.

A program keretében a cég nemcsak pénzügyi segítséget kapott, hanem coachingot, stratégiai iránymutatást, értékteremtési tanácsadást, valamint támogatást a növekedéshez és a befektetések megszerzéséhez. Ennek köszönhetően a Turbine AI mára nagy ígéretű, európai szinten is meghatározó szereplővé vált az egészségügyi technológiai innováció területén - ismertette.

Arról is szólt, hogy a 2025-ben végzett európai innovációs felmérés szerint Magyarország innovációs teljesítménye 16 százalékkal javult 2018-hoz képest, ami kifejezetten biztató fejlemény. Ugyanakkor az ország továbbra is az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy jelentős tartalékok állnak rendelkezésre a fejlődéshez.

Ez különösen igaz több fontos területen, például a kutatás-fejlesztés viszonylag alacsony magánfinanszírozása, valamint az üzleti és kutatási szféra közötti együttműködés fejlesztése területén. Az EIT ezeken a területeken képes érdemi támogatást nyújtani, a most aláírt nyilatkozat pedig világosan jelzi közös törekvésüket az együttműködés elmélyítésére, a magyarországi innovációs lehetőségek kibontakoztatására és a kihívások kezelésére.

„Ezért bízunk abban, hogy az EIT regionális innovációs ösztönző programja valódi fordulópontot jelenthet a magyar innovációs ökoszisztéma számára” - fogalmazott Martin Kern.