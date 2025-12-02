India fittyet hány a szankciókra, ömlik az olcsó orosz olaj

A nyugati szankciók és a washingtoni nyomásgyakorlás dacára India továbbra is nagy mennyiségben vásárol orosz olajat, kihasználva a piaci árnál jóval alacsonyabb beszerzési költségeket

Bár az Egyesült Államok az elmúlt időszakban szigorította a szankciós fellépést az orosz energiahordozók kereskedelmével szemben, Új-Delhi nem hátrál. A beszámolók szerint az indiai finomítók továbbra is aktívan fogadják az orosz szállítmányokat, mivel Moszkva a nemzetközi korlátozások ellensúlyozására „jelentős árengedményt” kínál partnereinek – derül ki a Bloomberg jelentéséből, számol be a KárpátHír.

A Bloomberg elemzése rámutat, hogy az olcsó orosz nyersanyag versenyelőnyt biztosít az indiai gazdaságnak, miközben Oroszország számára létfontosságú devizabevételt generál.

Feszültség Washingtonnal

Az amerikai kormányzat többször is figyelmeztette partnereit a másodlagos szankciók kockázatára, ám India – hivatkozva energiabiztonsági érdekeire és a lakosság ellátásának prioritására – fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat. A helyzet rávilágít a nyugati szankciós politika korlátaira: amíg a globális dél meghatározó szereplői, mint India vagy Kína, felvásárolják a diszkontált orosz olajat, a Kreml képes finanszírozni az ukrajnai háborút.