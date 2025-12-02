Gazdaság
Hol épül és indul hamarosan az autópályaépítés?
Lázár János tiszta vizet öntött a pohárba
„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – idézte Lázár János szavait a Világgazdaság.
Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.
A meghallgatáson elmondta, hogy összesen 566 beruházás van folyamatban, amelynek az összege meghaladja a 3000 milliárd forintot.
„Itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt is elmondjam: amikor megkezdtem a munkát, az volt a feladatom, hogy az állami beruházások jórészét felfüggesszem. Összesen fölfüggesztésre került 274 darab beruházás 2023. júniusában 5472 milliárd összegben” – részletezte
Lázár János úgy fogalmazott: a hírekbe azonban az nem került be, hogy a beruházási csomagból újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.
A miniszter elmondása szerint elsősorban az orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kellett több ezer milliárdnyi beruházást leállítani, azonban így is több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás nem valósulhatott meg.
A tárcavezető elmondta, hogy 296 kivitelezés alatt álló beruházás van, illetve a minisztérium 553 milliárdnyi tervet rendelt meg, hozzátette: erre korábban még nem volt példa.
Jelenleg 305 útépítés van folyamatban, több mint 1300 milliárd forintért:
- M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között,
- Mohácsi Duna-híd,
- új csomópont M5-ösnél és az M44-es autóútnál,
- a 25-ős főútnál bővítés Szentdomonkos és Borsodnádasd között.
Tervezés alatt áll a
- az M9-es autópálya megépítése Szekszárd és Kelebia között,
- az M86-os és M87-es autópálya koncesszióban valósul meg Körmend, Szombathely és Kőszeg vonatkozásában,
- azM44-es folytatása Békéscsabától Nagyszalonta irányába,
- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőség javítása,
- az M47-es autópálya megépítése Berettyóújfalu és Békéscsaba között.