Hol épül és indul hamarosan az autópályaépítés?

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden a parlament gazdasági bizottságának ülésén beszélt a kiemelt, nagy állami beruházások korábbi leállításáról, majd az azóta történt újraindításáról, amelyek több ezermilliárdos fejlesztést jelentenek.

Az M3-as egyik szakaszának botrányos kivitelezése miatt a közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezte Lázár János

„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – idézte Lázár János szavait a Világgazdaság.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.

A meghallgatáson elmondta, hogy összesen 566 beruházás van folyamatban, amelynek az összege meghaladja a 3000 milliárd forintot.

„Itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt is elmondjam: amikor megkezdtem a munkát, az volt a feladatom, hogy az állami beruházások jórészét felfüggesszem. Összesen fölfüggesztésre került 274 darab beruházás 2023. júniusában 5472 milliárd összegben” – részletezte

Lázár János úgy fogalmazott: a hírekbe azonban az nem került be, hogy a beruházási csomagból újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.

A miniszter elmondása szerint elsősorban az orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kellett több ezer milliárdnyi beruházást leállítani, azonban így is több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás nem valósulhatott meg.

A tárcavezető elmondta, hogy 296 kivitelezés alatt álló beruházás van, illetve a minisztérium 553 milliárdnyi tervet rendelt meg, hozzátette: erre korábban még nem volt példa.

Jelenleg 305 útépítés van folyamatban, több mint 1300 milliárd forintért:

M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között,

Mohácsi Duna-híd,

új csomópont M5-ösnél és az M44-es autóútnál,

a 25-ős főútnál bővítés Szentdomonkos és Borsodnádasd között.

Tervezés alatt áll a