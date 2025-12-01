Mától újra lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni

Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja - fűzte hozzá a minisztérium. A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma Magyarországon, amely a belföldi turizmus motorjaként kiemelten támogatja a magyar családok gondtalan pihenését. A kormány átmeneti jelleggel már korábban is lehetőséget biztosított arra, hogy a kártyabirtokosok döntésük szerint hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhassák a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket - emlékeztettek. A kormány a családok anyagi mozgásterének további bővítése, mindennapi vásárlásaik támogatása és a SZÉP-kártyákon jelenleg rendelkezésre álló több mint 96 milliárd forint felhasználása érdekében arról döntött, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között átmenetileg ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Az intézkedés döntési lehetőséget ad a családok kezébe, megkönnyítve mindennapi kiadásaikat, jelentős segítséget nyújtva számukra a karácsonyi készülődés során. A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát - ismertette az NGM. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok számára a mindennapi bevásárlások ne jelentsenek aránytalanul nagy terhet, ezért az adócsökkentések mellett folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést - erősítette meg a minisztérium. A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. A kormány a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is - idézte fel az NGM.