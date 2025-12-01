2025. december 7., vasárnap

Gazdaság

Hétfői forintárfolyamok

Az eurót reggel hat órakor 381,67 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,52 forint után

2025. december 1. hétfő. 7:47
Alig változott, vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szembe a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hétfői forintárfolyamok
Az eurót december elsején, hétfő reggel hat órakor 381,67 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,52 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 329,10 forintra ment fel 328,94-ről, a svájci franké pedig 409,24 forinton áll 409,27 forint után.

A forint hétfői jegyzésén erősebben áll az egy héttel korábbi, 48. heti hétfői kezdésnél; 0,5 százalékkal az euró, 1,1 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

Novembert a forint erősödéssel zárta: 1,7 százalék nyereségre tett szert az euróval, 2,2 százalékra a dollárral és 2,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 7,3 százalékkal erősödött az euróval, 17,2 százalékkal a dollárral és 6,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

