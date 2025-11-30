Szoftverhiba okozta az Airbus káoszát

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója nyilvánosan bocsánatot kért a légitársaságoktól és az utasoktól az A320-as gépcsaládot érintő szoftverprobléma miatt – írta a Deutsche Welle .

A hiba egy JetBlue-járaton derült ki: a Cancunból Newarkba tartó, húszéves A320-as október végén néhány másodpercre váratlanul veszíteni kezdett a magasságából a pilóták beavatkozása nélkül, több utas megsérült, a gép kényszerleszállást hajtott végre Tampában.

A vizsgálatok szerint egy erős napkitörésből származó részecskesugárzás zavarhatta meg az egyik fedélzeti számítógép működését.

Az Airbus pénteken riasztást adott ki, és azt ajánlotta az üzemeltetőknek, hogy az érintett A320-as gépek – több mint 6000 repülő – csak egy sürgős szoftverfrissítés után szálljanak fel.

Számos társaság, köztük az American Airlines, a United, a Lufthansa, a Wizz Air és az Air India szombat reggelre már jórészt elvégezte a frissítést, máshol viszont járattörlések és késések százaihoz vezetett az akció.

Japánban az ANA 95 járatot törölt, mintegy 13 500 utast érintve, az Egyesült Államokban a JetBlue is tucatnyi vasárnapi járatát mondta le. A fennakadások különösen kellemetlenek a hálaadás utáni hétvégén, amikor az USA-ban hagyományosan rendkívül nagy az utasforgalom.

Faury szerint a szoftverhiba „jelentős logisztikai kihívásokat és késéseket” okozott, de az Airbus csapatai éjjel-nappal dolgoznak, hogy a frissítéseket minél gyorsabban telepítsék. A javítás során egy korábbi szoftververziót töltnek vissza, ami gépenként két-három órát vesz igénybe, egyes esetekben pedig hardvercserére is szükség lehet.

A jelenség hátteréről a párizsi Saclay Egyetem csillagásza, Barbara Perri elmondta: a Napból érkező töltött részecskék sugárzása részben elnyelődik a légkörben, de egy része továbbjut, és a repülőgépek elektronikus rendszereiben zavarokat, hibás jeleket okozhat.

A Deutsche Welle szerint a pápa gépét – egy A320neo típust – is érintette a probléma, de Isztambulban egy technikus már orvosolta a hibát, így semmi nem akadályozza, hogy Ferenc pápa tovább utazzon Bejrútba.