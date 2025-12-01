Itt a következő gazdasági válság a tekintélyes pénzügyi guru szerint

A befektető az X-en arról írt, hogy nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Európában és Ázsiában is összeomlás fenyeget, amelyet szerinte az AI által okozott munkahelyvesztés és az ebből következő ingatlanpiaci válság is súlyosbít. Úgy véli, milliók „mindent el fognak veszíteni”, de a felkészültek akár gazdagodhatnak is a válság idején.

Kiyosaki szerint most annak van itt az ideje, hogy a befektetők aranyat, ezüstöt, bitcoint és ethert vásároljanak. Régi kedvencének számító nemesfémek közül most különösen az ezüstöt emelte ki, amelynek árfolyamát 70 dollárra, majd akár 200 dollárra is emelkedni látja 2026-ig. Aranyra még merészebb célárat említett: barátja, Jim Rickards nyomán unciánként 27 ezer dollárral számol, és azt állítja, hogy személyesen is erre készül, többek között aranybányákban tartott részesedéssel.

A kriptovaluták terén Kiyosaki elsősorban a bitcoinban lát tartalékot: célára 2026-ra 250 ezer dollár. Az ethert pedig úgy mutatja be, mint a stabilcoinok blokklánc-alapját. A cikk ugyanakkor emlékeztet, hogy a kriptoeszközök árfolyama rendkívül ingadozó, és nem minden befektető bírja a nagy kilengéseket, még akkor sem, ha a hosszú távú hívek a korlátozott kínálatra hivatkozva további emelkedést várnak.

A Money Wise szerint azonban nemcsak „mentőcsónaknak” szánt befektetésekről van szó: legalább ennyire fontos egy klasszikus pénzügyi védőháló is. A cikk Dave Ramsey amerikai pénzügyi tanácsadót idézi, aki három–hat havi megélhetési költséget javasol vésztartalékként elkülöníteni. Ebben olyan, könnyen hozzáférhető, de kamatozó számlák segíthetnek, amelyekhez szükség esetén gyorsan hozzá lehet férni, anélkül hogy kedvezőtlen pillanatban kellene eladni a befektetéseket.

A portál hangsúlyozza: mindenki pénzügyi helyzete más, a jövedelmi viszonyoktól, az adósságoktól és a kockázattűréstől függően. Aki bizonytalan, annak szerintük érdemes lehet pénzügyi tanácsadóval egyeztetni, mielőtt a Kiyosaki által javasolt arany-, ezüst- vagy kriptofelhalmozásba kezd. A cikk emlékeztet, hogy a jelenlegi írás információs jellegű, nem minősül befektetési tanácsadásnak.