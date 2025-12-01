2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Gazdaság

Az OPEC egyelőre nem növeli a kitermelést

A közös közlemény szerint az országok „óvatos megközelítést” tartanak szükségesnek

MH
 2025. december 1. hétfő. 4:57
Az OPEC+ nyolc kulcsországa – Oroszország, Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Kazahsztán, Algéria és Omán – megerősítette, hogy 2026 első negyedévében nem növeli a kőolajkitermelést, hanem változatlanul hagyja a jelenlegi kvótákat – írja a Kommerszant.

Az OPEC egyelőre nem növeli a kitermelést
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Christophe Gateau

A közös közlemény szerint az országok „óvatos megközelítést” tartanak szükségesnek, és továbbra is szorosan figyelik a piaci folyamatokat a stabilitás megőrzése érdekében. Korábban, november 2-án még decemberre napi 137 ezer hordóval történő kitermelésnövelésben állapodtak meg. Oroszország kitermelési kvótája a jövő év első negyedévére 9,57 millió hordó naponta, a következő szűkebb OPEC+ egyeztetést január 4-ére, a teljes szervezeti ülést június 7-ére tűzték ki.

